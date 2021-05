Kommentar: Als Erster im Ziel

Andreas Bayer über freie Fahrt und Wahlmöglichkeiten

So schnell und ungemütlich kann es laufen, nun ist auch der Mai schon fast vorbei. Dennoch muss ich jeden Morgen mit einer warmen Jacke aus dem Haus. Das hätte ich mir vor einem Jahr gar nicht vorstellen können. Doch habe ich ja auch meistens Schnelltest, eine Maske und meinen Impfpass dabei, um gegen alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

Immerhin nimmt der gewohnte Alltag ganz langsam und vorsichtig Fahrt auf. Mit der Lotto Thüringen Ladies Tour fand auch schon eine Großveranstaltung in Schmölln, Gößnitz und anderen Orten entlang der Strecke statt. Das fühlte sich schon wie ein Befreiungsschlag an. Dennoch wurde im Vorfeld massiv gemeckert, wie die Stadt denn so unverantwortlich handeln könne. Meistens aus Frust, weil der Autoverkehr behindert wurde. Im Nachhinein kann man feststellen: War alles halb so schlimm, die Stadt wird von der enormen Aufmerksamkeit profitieren und auch in den nächsten Jahren Etappenort bleiben.

Endlich darf nach so vielen Monaten wieder etwas stattfinden, schon ist es auch wieder nicht recht. Dass manche Aktivitäten noch immer verboten sind, kann man aber nicht dem Stadtrat oder dem Bürgermeister vorwerfen. Letzterer zog sich für den Startschuss des Radrennens schon einmal das gelbe Trikot an, das er in einem Monat auch verteidigen will. Nun gut, es war nicht wirklich ein Trikot, aber die Botschaft war nicht zu übersehen. Seit Dienstagabend weiß man auch, dass er zwei statt drei Konkurrenten hat, was es aber nicht einfacher machen dürfte.

Sollten Sie das schöne Wochenende nutzen wollen, wünsche ich viel Freude im Biergarten. Um Parkplatzproblemen vorzubeugen, empfehle ich, das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad zu fahren. Man muss ja nicht als Erster ins Ziel kommen. Und ich rate all jenen, die sich bisher wegen der Testpflicht zurückgehalten haben, dringend zu einem Friseurbesuch. Denn neben den Gastronomen müssen auch die Figaros ihr Auskommen sichern.