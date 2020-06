Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Mit Nebenwirkung

Dass das kleine Corona-Virus große Auswirkungen auf unser Leben hat, merken wir täglich. Obwohl inzwischen alles etwas gelockert ist, müssen wir uns noch ganz schön einschränken. Das sind die offensichtlichen Nebenwirkungen, die das Virus ausgelöst hat. Doch es gibt weitere, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Die häusliche Gewalt soll in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen, als Schulen und Kindergärten geschlossen hatten, Homeoffice angesagt war, zugenommen haben. Zu viel Nähe zu Partner oder Nachwuchs hat nicht allen gut getan. Christian Schäfer, Chef des Psychiatriebeirats, berichtet von einem Suchtkranken, der durch die Einsamkeit und die fehlende Behandlung in der Tagesklinik wieder zur Flasche gegriffen hat. Denn durch Corona mussten ambulante Angebote zurückgefahren werden. Die Pandemie hat sich auf die Psyche etlicher Frauen und Männer negativ ausgewirkt. Schäfers Klinik sei derzeit ausgelastet, weil so viele Leute psychologische Hilfe brauchen.

