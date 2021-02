Der Plan klingt wie aus einer Komödie: Da zerlegen eine Handvoll Menschen eine mindestens 250 Jahre alte Scheune in ihre Einzelteile, um sie rund 20 Kilometer weiter östlich wieder aufzubauen. Dabei bräuchten Sie diese gar nicht unbedingt, denn für eine Nutzung in der Landwirtschaft kommt das Auslaufmodell nicht mehr in Frage.

