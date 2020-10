Fast nebenbei informiert Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD), dass die Arbeiterwohlfahrt als Bauherr raus ist aus dem Projekt Kindergartenneubau. Ob das bloß für den Bau in Altkirchen oder auch für den in Schmölln gilt, bleibt offen. Ebenso wie die Frage, wer die Einrichtungen betreiben wird. Aber gut, jetzt herrscht Klarheit. Endlich.

Schlecht ist jedoch, dass man so spät auf die Idee mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung aller Varianten kam. Immerhin wälzen der Stadtrat und seine Ausschüsse das Thema seit gut zwei Jahren hin und her. So hätte den Gremien so mancher Zank erspart bleiben können.

Und einigen Beteiligten so manche Respektlosigkeit. Erinnert sei hier an die Sitzung des Sozialausschusses im Februar 2019. In der stellte der damalige Hauptamtsleiter Wolfgang Linß ein Kindergarten-Konzept in Trägerschaft der Stadt vor, listete Vor- und Nachteile im Vergleich zur freien Trägerschaft auf – und bezog für diese Entscheidungshilfe mächtig Prügel von einigen Abgeordneten.

Eigentlich wäre nun die Zeit für eine Entschuldigung bei Wolfgang Linß gekommen.