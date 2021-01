Konsensfähigkeit als Triebkraft in Wildenbörten

Wildenbörten. Mit den ersten und zugleich letzten freien Kommunalwahlen in der DDR nahm der parteilose Gerhard Fischer 1990 als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde Wildenbörten in seine Hände. Seitdem tat er dies ununterbrochen, zuletzt als Ortsteilbürgermeister. Jetzt ist er aus diesem Amts ausgeschieden.

Herr Fischer, wie kam es, dass sie vor knapp 31 Jahren parteiloser Bürgermeister von Wildenbörten wurden?

Im Mai 1990 war ich Vorsitzender des Sportvereines Wildenbörten. Wir waren uns vor der Kommunalwahl damals einig, uns für die weitere Entwicklung der Region mit Wildenbörten und Dobra, Hartroda, Kakau und Graicha stark zu machen. Unsere Bürger setzten große Erwartungen in alle Gewählten. Da konnten wir, konnte ich nicht Nein sagen.

Welche waren Ihre größten Herausforderungen seit dem?

Mit dem jeweiligen Gemeinderat Gutes tun zu können für unsere Gemeinde und gut voran zu kommen.

Woran erinnern Sie sich besonders gern?

Eigentlich möchte ich nichts besonders hervorheben, da unsere gemeinsame Arbeit in den meisten Fällen gut überlegt und bis zum Schluss durchdacht war. Alle Gemeinderäte in den einzelnen Wahlperioden zogen an einem Strang, um das Beste für unsere Region herauszuholen. In 99 Prozent der Abstimmungen fanden wir einen Konsens. Das hat uns in all den Jahren vorangebracht.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf alles, was wir in unseren fünf Orten gemeinsam erreichten. Angefangen 1978 im Sportverein bis hin zu meinem Ausscheiden aus dem Ehrenamt als Bürgermeister.

Wollten Sie schon mal alles hinschmeißen?

Nein, dafür gab es keinen Grund, auch wenn ich mitunter persönlich verletzende Situationen hinnehmen musste.

Sind Sie gebürtiger Wildenbörtener?

Nein, ich bin in Lohma geboren und über Halle, Nordhausen und Gera nach Wildenbörten gekommen.

Wie kam das?

Meine Frau und ich wollten

ein Eigenheim bauen, wurden aber in der Gemeinde Nöbdenitz wegen des Bauplatzes stets vertröstet. 1977 bekamen wir in Wildenbörten eine Wohnung im Obergeschoss eines Stallgebäudes der damaligen LPG. Einzige Alternative zur Verbesserung unserer Wohnsituation war der Bau eines Eigenheimes. In der Gemeinde Wildenbörten wurde uns schließlich ein Bauplatz genehmigt. So sind wir in den Heimatort der Großeltern und der Mutter meiner Frau gekommen. Heute sind wir glücklich darüber.

Haben Sie einen Lieblingsplatz im Dorf?

Ich fühle mich in allen Ortsteilen unserer Gemeinde Wildenbörten wohl – der Menschen wegen. Wir haben überall etwas zur Verbesserung des Lebens in den Orten getan. Angefangen beim Wasserleitungsbau bis hin zu Straßensanierungen. Nicht zu vergessen die Gestaltung des Ortskerns Wildenbörten mit dem Bürger- und Vereinshaus, dem Feuerwehrhaus, mit Turnhalle, mit Sport- und Spielplatz und dem schönen Dorfplatz.

Stichwort Ehrenamt – was bedeutet das für Sie?

Ehrenamt für alle Menschen einer Region – dafür habe ich immer geworben.

Warum?

Wildenbörten ist seit Jahren wegen seiner Weiterentwicklung und der Vielfalt angebotener Veranstaltungen bekannt. All das hätten wir den Menschen in der Region nicht bieten können, wenn unsere Vereine und Vereinigungen nicht gemeinsam mit uns, der Gemeinde, durch ehrenamtliches Engagement mitgemacht hätten.

Wofür engagierten Sie sich besonders?

Seit 1978 im Sportverein Wildenbörten, dessen Vorsitzender ich 1986 wurde. Nach der Wahl zum Bürgermeister 1990 arbeitete ich kurzzeitig im Gemeinde- und Städtebund und dort in einem Ausschuss mit. Zeitgleich engagierte ich mich im Verband Landtechnik Thüringen, unter anderem bis 2014 im Prüfungsausschuss. 2017 wurde ich sogar mit dem Goldenen Ehrenzeichen dieses Verbandes ausgezeichnet. Von 1992 bis 2020 arbeitete ich im Aufsichtsrat unserer Genossenschaft, viele Jahre davon als Vorsitzender.

Werden Sie nun ohne Ehrenamt leben können?

Ich weiß es noch nicht. Wenn ich kann, werde ich helfen.

Herr Fischer, Sie sind seit 1976 verheiratet. Was sagte in all den Jahren Ihre Frau zu Ihrem ehrenamtlichen Engagement? Das kostete ja stets auch viel Freizeit.

Das fragen Sie sie am besten selbst. Auf jeden Fall bin ich ihr sehr dankbar, dass sie mich immer unterstützt hat und mir den Rücken frei hielt.

Was wünschen Sie sich persönlich für Ihre Zukunft?

Gesundheit.