Ingelore Schubert aus Hamburg gastiert an der Silbermann-Orgel in Ponitz

Ponitz. In der Friedenskirche gastiert Ingelore Schubert aus Hamburg. Kartenreservierungen ab sofort möglich.

Konzert an der Ponitzer Silbermann-Orgel

In der Ponitzer Friedenskirche findet am Samstag, 24. Oktober 2020, ein Orgelkonzert zum Thema „Der Organistenmacher: Sweelinck und die Hamburger“ statt. An der Gottfried-Silbermann-Orgel musiziert Ingelore Schubert aus Hamburg. Es erklingen Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacob Praetorius, Heinrich Scheidemann, Matthias Weckmann, Adam Reincken und Johann Sebastian Bach.

Ingelore Schubert studierte Cembalo in Hamburg und Amsterdam. Sie unterrichtet Cembalo und Generalbassspiel an der Hochschule für Künste Bremen.

Als Solistin sowie als Cembalistin des Marais Consort führten sie Konzertreihen durch verschiedene Länder Europas. Das Ensemble war 2007 Artist in Residence bei der Bonner Festival-Konzertreihe „Zeitsprünge“ des Rheinischen Landesmuseums.

Die Kirchgemeinde lädt zu diesem Konzert recht herzlich ein. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Kartenvorbestellung sind ab sofort möglich über Telefon 034493/3 14 91. Die Veranstalter weisen auf die Einhaltung der coronabedingten Hygieneregeln hin.