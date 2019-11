Auf einen bisher noch nie dagewesenen Spendenerlös zu einem Benefizkonzert, organisiert vom Schmöllner Kirchbauverein Sankt Nicolai, kann der Organisator des vierten Konzertes verweisen. Nicht nur, dass man mit der Gewinnung des Sängers der Stern Combo Meißen, Manuel Schmid, ein altersmäßig gemischtes Publikum in die Schmöllner Stadtkirche lockte. Der Sänger, der gemeinsam mit Marek Arnold Lieder, die Amiga in den 70-er und 80-er Jahren produzierte, wie von Holger Biege, Karat, Veronika Fischer sowie eigene Kompositionen aus ihrem aktuellen Album „Lieder aus dem Seelenparadies“ zu Gehör brachte, begeisterte die über 400 Besucher. Das 90-minütige Programm sorgt für frenetisch geforderte Zugaben. Seitens des Kirchbauvereins ist besonders hervorzuheben, dass beide Künstler auf ihre Gage verzichteten. Nicht zuletzt sorgte das gelungene Konzert dafür, dass die Besucher äußerst spendenfreudig waren. So kamen 2700 Euro an diesem Abend zusammen. Eine solch stattliche und unerwartet hohe Summe als auch die große Besucherzahl waren bei den vorherigen, ebenfalls sehr gut besuchten drei Konzerten noch nicht erzielt worden. Vereinsvorsitzender Jörg Milde bedankt sich bei den Künstlern für ihre großes Engagement und bei den zahlreichen Sponsoren. Der Erlös wird für die weitere Sanierung der Außenfassade der Schmöllner Stadtkirche verwendet. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, dass dieses Gotteshaus mit seiner sehr guten Akustik durchaus ein Haus ist, das für weltliche Konzerte offen ist und die Stadt somit nicht nur über ein sehr wertvolles das Stadtbild prägende Gotteshaus hat, sondern auch einen kulturellen Raum, in dem neben geistlichen auch weltliche Musik der Spitzenklasse geboten werden kann.