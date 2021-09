Kostenlose Schutzmasken auf Altenburger Wochenmarkt

Altenburg. Die Stadt geht einen ungewöhnlichen Weg bei der Verteilung des Mund-Nasen-Schutzes.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellt der Bund den Kommunen kostenlose Schutzmasken für die Bevölkerung zur Verfügung. Einen ungewöhnlichen Weg geht dabei Altenburg bei der Vereilung des Mund-Nasen-Schutzes. Darüber informiert die Stadtverwaltung jetzt in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die Stadt habe sich demnach entschlossen, die Verteilung auf zwei Wochenmärkten Mitte September durchzuführen.

Verteilung nur an Bewohner von Altenburg

Am Mittwoch, 15. September, und am Sonnabend, 18. September, würden von Mitarbeitern der Ordnungsbehörde an interessierte Einwohner Altenburgs (einschließlich der Ortsteile) medizinische Mundschutzmasken abgegeben. Pro Person würden maximal fünf Stück ausgegeben, heißt es.

Die Abgabe der Masken erfolge unter Vorlage des Personalausweises zu den bekannten Zeiten der Wochenmärkte.

Interessierte haben also Gelegenheit, sich am Mittwoch, 15. September, in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr Masken zu holen. Die zweite Gelegenheit dazu bietet sich dann am Sonnabend, 18. September, zwischen 8 und 12 Uhr.

Die Stadt weist ausdrücklich hin, dass die Ausgabe nur solange der Vorrat reicht erfolgt.