Lindenau-Museum Altenburg: Kreative Angebote zum Weltkindertag

Altenburg. Das Lindenau-Museum Altenburg lädt am 20. September ein. Das steht auf dem Programm.

Zum Weltkindertag am 20. September lädt das Lindenau-Museum Altenburg von 14 bis 17 Uhr zu kreativen Angeboten in die „Galerie auf Zeit“ in der Kronengasse 2 ein. In den vormaligen Geschäftsräumen in der Kronengasse 2 können sich Jung und Alt zum Weltkindertag auf Angebote rund um das Material Holz freuen. Zusammen mit der Bildhauerin Susann Schade können beispielsweise lustige Pinocchiofiguren angefertigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, bei der Brandmalerei mit einem Lötkolben eigene Motive in Holzscheiben zu brennen. An einer dritten Station werden mit Farben, Walzen und Holzklötzen kleine Grafiken gedruckt.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schmölln.