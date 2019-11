Kreiselternbeirat sieht Grundschulverbund als Chance

Nachdem der Kreistag vor drei Wochen einstimmig Ja zum Grundschulverbund Schmöllner Land gesagt hat, der Modellversuch beim Land beantragt werden soll, haben sich Eltern der größeren Schulen gemeldet. Die sind gegen den Schulverbund, dessen Ziel es ist, die kleinen Grundschulen Ponitz und Großstechau zu erhalten. Zum Verbund gehören weiter die Grundschulen Altkirchen, Gößnitz, Schmölln und Thonhausen sowie das Förderzentrum Schmölln.

Am Montagabend hat der Kreiselternbeirat Altenburger Land zum Grundschulverbund beraten. „Uns ist es wichtig, dass es keine Spaltung gibt. Man muss mit Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen. Wir sehen es als unsere Aufgabe zu vermitteln, alle an einen Tisch zu bringen“, sagt Hannes Schulte vom Sprechergremium des Beirats.

Im Schulverbund sieht der Kreiselternbeirat durchaus eine Chance. Allerdings nur, wenn „alle Akteure dabei transparent mitgenommen, Ängste und Unsicherheiten ausgeräumt werden, Personalfragen geklärt sind und die gesetzlichen Bedingungen eingehalten werden“, heißt es in einer Stellungnahme des Beirats. Um eine weitere Spaltung der Schulen und Eltern zu vermeiden, empfiehlt die Kreiselternvertretung ein Informationsveranstaltung. An den runden Tisch sollen alle Akteure geholt werden.

Analysiert wurde von den Mitgliedern des Gremiums auch, wie es zu der aktuell so verfahrenen Situation habe kommen können. Nach dem Kreistagsbeschluss, der den Erhalt aller Schulen und damit wohnortnahen Unterricht für Grundschüler beinhaltet, wurde heftig diskutiert. Eltern und Lehrer seien verängstigt, ihre Fragen seien nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Hauptproblem ist der Lehrermangel. Da die Personalsituation in allen Schulen angespannt, in manchen gar überspannt ist, machen sich Sorgen breit. Eltern der Kinder in Schulen, in denen die Stunden gerade so abgedeckt werden können, fürchten, dass sich die Situation durch den Verbund verschlechtert. Andererseits sind da die Eltern, deren Schule am Ort vor dem Aus steht. Sie haben Angst, dass die Bildungseinrichtung dicht macht und die Kinder künftig einen viel weiteren Schulweg in Kauf nehmen müssen.

Zudem habe der Kreiselternbeirat festgestellt, dass sich der Frust unter den Eltern auch durch die Art der Kommunikation und fehlende Transparenz aufgebaut habe. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass das Votum der Eltern in den Schulkonferenzen Einfluss auf die Entscheidung haben würde. „Dies war von Anfang an nicht gegeben, weil die Entscheidung allein von den Mitgliedern des Kreistages getroffen wird“, so der Kreiselternbeirat. Wichtig wäre es gewesen, dies vorher klar zu kommunizieren. Da dies nicht passiert sei, sei es verständlich, dass sich die Elternvertreter übergangen fühlen.