Kreistag in Altenburg verschiebt Beschluss über Schulnetzplanung

Auf Grund der Corona-Pandemie wird es am Mittwoch, 31. März 2020, zwar eine Sitzung des Kreistages Altenburger Land geben. Allerdings wird sie nicht öffentlich sein. Dies teilte Jana Fuchs, Sprecherin des Landratsamtes in Altenburg, auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Alle für den öffentlichen Teil dieser Zusammenkunft geplanten Tagesordnungspunkte werden jetzt auf den nächsten Sitzungstermin des Gremiums am 24. Juni 2020 verschoben.

In der Sitzung am 31. März sollte es unter anderem auch um die Fortschreibung des Schulnetzplanes für die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Altenburger Land für den Zeitraum 2020 bis 2025 gehen. Es war der bis dato letztmögliche Termin für eine Beschlussfassung. Und eigentlich sollte unmittelbar danach das Konzept an das Thüringer Bildungsministerium nach Erfurt gesendet werden. Dass dieser Beschluss nun verschoben werden kann, ist laut Jana Fuchs mit dem Ministerium abgesprochen.

Der Entwurf der Schulnetzplanung gilt als umstritten. Unter anderem deshalb, weil er die Schließungen der Grundschule Ponitz und der Regelschule Dobitschen vorsieht. In den vergangenen Wochen regte sich in den Kommunen sowie bei Eltern und Gemeinden starker Widerstand gegen diese Vorschläge. Anfang März fand eine Protestdemonstration vor dem Schulamt Ostthüringen statt, bei der die Teilnehmer mehr Lehrer für die Bildungseinrichtungen im Altenburger Land forderten. Mehrere Fraktionen des Kreistages äußerten in den vergangenen Tagen und Wochen bereits, dass sie den Entwurf der Schulnetzplanung so nicht befürworten können.