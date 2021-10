Krimi-Nachmittag in der Altenburger Stadtbibliothek

Altenburg. Michael Kirchschlager liest aus seinen Werken.

In der Stadtbibliothek Altenburg in der Lindenaustraße 14 findet am Mittwoch, 20. Oktober, ab 15.30 Uhr ein Büchertreff statt. Gast ist der aus Funk und Fernsehen bekannte Historiker, Verleger und Schriftsteller Michael Kirchschlager aus Arnstadt, heißt es in der Ankündigung.

Neben Sachbüchern, Quellen- und Textsammlungen hat Kirchschlager die „Historische Kriminal-Bibliothek“ und den Band „Historische Serienmörder“ sowie das Online-Magazin für Kriminal- und Rechtsgeschichte herausgegeben. Der Autor werde zum Büchertreff einen Werkquerschnitt zu historischen Kriminalfällen in Thüringen vorstellen. Der Nachmittag verspreche äußerst spannend zu werden.

Die Lesung findet im Rahmen der Aktion „Thüringen liest“ statt und wird vom Deutschen Bibliotheksverband, der Sparkassenkulturstiftung und dem Thüringer Literaturrat gefördert und unterstützt.

Die Stadtbibliothek freue sich auf interessierte Besucher und bitte um die Einhaltung der Corona-Regeln. Um eine Anmeldung unter Telefon 03447/31 50 58 oder per Mail an bibliothek@stadt-altenburg.de werde gebeten.