Besucher in der Ausstellung„Ruth Wolf-Rehfeldt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ im Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg.

Künstlerin mit spätem Comeback wird in Altenburg gewürdigt

Altenburg. Öffentliche Führung am 24. Oktober durch die Ausstellung „Ruth Wolf-Rehfeldt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“.

Am Sonntag, 24. Oktober, 15 Uhr, führt

Benjamin Rux, Kurator der Ausstellung „Ruth Wolf-Rehfeldt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ im Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg durch die Werkschau des Lindenau-Museums.

Über 200 Exponate

Anlässlich der Verleihung des Gerhard-Altenbourg-Preises 2021 an die Berliner Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt zeigt das Lindenau-Museum Altenburg eine große Auswahl an Werken aus allen Phasen ihres Wirkens. Unter den insgesamt etwa 200 Exponaten befinden sich neben ihren berühmten Typewritings auch Collagen, Gemälde und Mail Art. Die Schau des Lindenau-Museums sei die größte Einzelausstellung mit Werken der Künstlerin in den letzten Jahren und vereint Exponate von Leihgebern aus ganz Deutschland.

Benjamin Rux gibt im Rahmen seiner Führung einen Einblick in die Retrospektive. Dabei wirft er nicht nur einen Blick auf die Werke, sondern auch auf das Leben der Künstlerin, die mit der politischen Wende 1989/90 ihre künstlerische Arbeit einstellte.

Führung ist kostenfrei

Die Ausstellung würdigt eine der bedeutendsten Künstlerinnen der DDR, die durch zahlreiche Ausstellungen in den vergangenen Jahren ein spätes Comeback feiert.

Der Rundgang ist kostenfrei, teilt das Lindenau-Museum mit.

