Debatte um Sparkasse Altenburger Land: Kunden sollen Widerspruch einlegen

Wie wir am 23. September berichtet haben, hat die Sparkasse Altenburger Land angekündigt, sich von 6000 langfristig angelegten Prämiensparverträge zu trennen. Sie beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs.

Die Verbraucherzentrale Thüringen rät Betroffenen, der Kündigung zu widersprechen, heißt es in einer Pressemitteilung. Niedrigzinsen am Kapitalmarkt würden langfristig angelegte Sparverträge für Geldinstitute unrentabel machen. So begründet die Sparkasse, warum sie die Verträge kündigen will. Die Verbraucherschützer raten Betroffenen, das nicht hinzunehmen.

Beratung in Altenburg möglich

„Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Thüringen sind die Kündigungen unrechtmäßig. Zwar dürfen nach Urteil des Bundesgerichtshofes unbefristete Prämiensparverträge grundsätzlich gekündigt werden. Dies aber nur, wenn alle vereinbarten Prämien bereits gezahlt wurden“, so Andreas Behn, Referatsleiter Versicherungen und Finanzen bei der Verbraucherzentrale. „Betroffene sollten die Kündigung keinesfalls hinnehmen, sondern schriftlich Widerspruch einlegen“, betont Behn. Dafür steht ein Musterbrief unter www.vzth.de/musterbriefekostenlos zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen zum Thema können sich Verbraucher direkt an die Beratungsstellen in Altenburg, Dostojewskistraße 6, oder in Gera,Humboldtstraße 14, wenden. Eine Beratung ist nur nach Terminvereinbarung unter Telefon (0361) 55 51 40 oder (0365) 8 31 01 10 möglich.