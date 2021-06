Kundenberatung der Energie- und Wasserversorgung Altenburg steht wieder offen

Altenburg. Zu diesen Zeiten sind die Mitarbeiterinnen vor Ort.

Ab sofort sind die Mitarbeiterinnen der Kundenberatung der Energie- und Wasserversorgung Altenburg und aus dem Bereich Kasse für die Kunden wieder persönlich zu sprechen. Unter Telefon 03447/866-444 muss dazu vorab ein Termin gebucht werden, geht aus einer Mitteilung hervor.

Persönlich seien die Mitarbeiterinnen zu folgenden Zeiten anzutreffen: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 14.30 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Telefonisch seien die Mitarbeiterinnen weiterhin zu den regulären Servicezeiten erreichbar: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Für Bareinzahlungen und Aufladungen von Vorkassenzählern benötigten Interessierte ebenfalls einen vorher telefonisch vereinbarten Termin. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte vorab geprüft werden, ob sich ein Sachverhalt nicht auch am Telefon schnell und einfach klären lässt, heißt es.

Auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail an ewa@ewa-altenburg.de oder per Fax an 03447/866-109 sei weiterhin möglich.