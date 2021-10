Kunst mit der Schreibmaschine machen

Altenburg. Familien-Entdeckertour „Schreibmaschinenbilder“ zu Gedichten von Christian Morgenstern in Altenburg.

Am Sonntag, 10. Oktober, findet um 15 Uhr im Rahmen der Ausstellung „Ruth Wolf-Rehfeldt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ ein Kreativangebot für Familien statt.

Interessierte können sich mit dem Arbeitsgerät der Berliner Künstlerin auseinandersetzen und kreativ tätig werden. Wie funktioniert so eine Reiseschreibmaschine, weshalb trägt sie den Namen Erika und wie kann man mit so einem Gerät Kunst machen?

Jeder Buchstabe einzeln

Bei dieser Entdeckertour wird nicht gewischt, sondern jeder Buchstabe einzeln auf das Papier gedrückt. Gemeinsam mit der Leipziger Grafikerin Julia Penndorf wird die Ausstellung als Inspiration für eigene Zeichen-Teppiche und Buchstabenkombinationen genutzt. Der Dichter Christian Morgenstern hat es in seinem Gedicht „Fisches Nachtgesang“ bereits vorgemacht. Welche „Schreibmaschinenbilder“ werden ihm nun nachfolgen?

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 03447/89 55 43/-48 oder per E-Mail an studio@lindenau-museum.de. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung: „Mit stoischer Gelassenheit richtet die Künstlerin bis heute ihr Leben an der Idee der Freiheit aus, die sie spielerisch in immer neuen Formen umzusetzen sucht“, schreibt Benjamin Rux im Katalog zur Ausstellung von Ruth Wolf-Rehfeldt, deren Kurator er ist. Die 89-jährige, in Berlin lebende Künstlerin wurde mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis 2021 ausgezeichne. Und zum ersten Mal hat sich das Kuratorium für eine Künstlerin entschieden, die ihre Aktivität schon vor Jahrzehnten, nämlich 1990, eingestellt hat. Doch auch danach werden ihre Werke in zahlreichen nationalen wie internationalen Ausstellungen präsentiert und insbesondere in den letzten Jahren hat das Interesse an ihren Arbeiten wieder stark zugenommen.

Anlässlich der Verleihung zeigt das Lindenau-Museum Altenburg, wegen Umbauarbeiten im Prinzenpalais des Residenzschlosses, mit knapp 200 Exponaten – Leihgaben aus einer Vielzahl an Museen und Galerien – alle Schaffensphasen der Künstlerin.

1950 zieht die gelernte Industriekauffrau nach Ost-Berlin, studiert an der Arbeiter- und Bauernfakultät der Humboldt-Universität und danach zwei Semester Philosophie. Ab den späten 1950er-Jahren verfasst sie eigene Gedichte, kurz darauf entstehen erste Malereien. Doch den künstlerischen wie emanzipatorischen Durchbruch schafft die „Schreibkraft“ Wolf-Rehfeldt ausgerechnet mit ihrem Arbeitsgerät, einer Erika-Schreibmaschine. 1972 entstehen die ersten Typewritings und 1974 die erste Mail Art. Es folgen schon damals Einzel- und Gruppenausstellungen mit Werken der Künstlerin.

Den Hauptteil der Altenburger Ausstellung nehmen ihre Schreibmaschinenarbeiten ein mit denen sie mehrdeutig, mit viel Witz und Ironie ihre Haltung zu Geschlechtergerechtigkeit, Umweltzerstörung und Militarismus sichtbar macht.

Zur Entdeckertour: Kursleitung: Jacqueline Glück (Kunstvermittlerin) und Julia Penndorf (Grafikerin), Ort: Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg.