Kurzarbeit und geschlossene Türen auch im Altenburger Land

Das Land Thüringen legt im Kampf um die Eindämmung des Corona-Virus nach. Gastronomen, Händler, Dienstleister befinden sich im Ausnahmezustand, seit 20. März bleiben noch mehr Türen im Altenburger Land geschlossen, es gilt eine neue Allgemeinverfügung, die Landrat Uwe Melzer (CDU) erlassen hat. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Im Frisör-Salon von Jörg Wiswe und Janine Stiebritz, „Extrem stylisch und schön“ in der Gößnitzer Straße, geht am Freitag, 20. März 2020, nur noch der Anrufbeantworter ans Telefon und informiert die Kundschaft: „Unser Salon bleibt bis auf Weiteres geschlossen, um eine höchstmögliche Unterbrechung der Virus-Infektionskette zu gewährleisten. Da wir als Friseure trotz erheblicher Hygienemaßnahmen keine 100-prozentige Sicherheit der Nichtansteckung möglich machen können, bleibt uns nur diese eine Möglichkeit.“ Zugleich appellieren sie: „Schützt euch und andere.“

Hart trifft den neuen Erlass Britta und Thomas Büchner vom Reussischen Hof in Schmölln. Ihre zwölf Angestellten gehen ab 22. März in Kurzarbeit Null. Die beiden Beschäftigten auf 450-Euro-Basis sind entlassen. Zur Hand gehen den Inhabern des Hauses jetzt noch ihre zwei Auszubildenden. Das Hotel bleibt zwar offen, die Gäste bekommen je ein Essen und ein Getränk zum Frühstück und zum Abendessen. Aber Touristen dürfen nicht mehr beherbergt werden.

Schon in den vergangenen Tagen sank die Zahl der vermieteten Hotelbetten im Reussischen Hof gen Null. „Ob weitere Absagen kommen? Vermutlich“, blickt Britta Büchner in die nahe Zukunft.

Seit 20. März wird das gesamte Haus in der Gößnitzer Straße desinfiziert, in der Küche herrscht an diesem Tag noch reger Betrieb. Aber nur, weil die gesamte Frischware verarbeitet, verkocht, klein geschnippelt oder eingefroren wird. „Wir üben gerade Schadensbegrenzung“, so Britta Büchner weiter. Mit ihren Banken, den Krankenkassen, dem Steuerberater habe man das Wichtigste besprochen oder geregelt für die kommenden Monate.

„Dabei lief es gerade so richtig gut für uns“, blickt Thomas Büchner auf die vergangenen Monate zurück. Monate, in denen die Büchners auch weitere Investitionen angeschoben haben: für neues WLAN im Haus beispielsweise und neue Matratzen für die Betten. Was wird? „Viele Fragen sind offen. Ich persönlich rechne mit dem Schlimmsten“, sagt Britta Büchner und meint damit Insolvenz.

Zu ist auch die Buchhandlung Goerke, in der Schmöllner Region das einzige Buchgeschäft. Inhaberin Kristin Mielke sitzt auf einem Warenbestand im Wert von 100.000 Euro. Darunter zahlreiche Neuerscheinungen der Leipziger Buchmesse wegen. So lange wie es möglich ist, will sie die Bücher verkaufen. Sie nimmt Bestellungen online oder telefonisch entgegen, stellt sich Touren zur Kundschaft zusammen und liefert ins Haus. Ein Service der ankommt: vor allem Kinderbücher, Lernmaterial, Übungshefte wurden in den vergangenen Tagen bei ihr geordert. Viele deckten sich in den Tagen vor der Schließung noch mit Lesestoff ein. Vor allem Frauen kauften bei ihr am Amtsplatz. Wie lange sie ab jetzt finanziell durchhält? „Vielleicht ein, anderthalb Monate“, sagt sie. Miete, Warenverträge wollen bezahlt und erfüllt sein. Aktuell hat sie auch noch Rechnungen über rund 10.000 Euro offen. Ihre einzige Angestellte hat sie bereits in die Kurzarbeit geschickt.