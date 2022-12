Landkreis Altenburger Land fährt zur Grünen Messe

Altenburg. Das Altenburger Land wirbt in Berlin mit Nahrungs- und Genussmitteln sowie Tourismus.

Der Landkreis Altenburger Land startet in das neue Jahr mit einer Reise nach Berlin.

Die Region ist 2023 wieder bei der Internationalen Grünen Woche, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, dabei, teilt die Kreisbehörde mit. Die Messe findet vom 20. bis 29. Januar 2023 statt.

Backwaren, Bier, Käse und Safran

Wie auch bei den Messeauftritten in den zurückliegenden Jahren präsentiert sich der Landkreis am großen Messestand des Freistaates Thüringen in Halle 20, um für die Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft sowie für den Tourismus im Altenburger Land zu werben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Den Messeauftritt komplettieren werden die in Hartha ansässige Straußenfarm Burkhardt, die Altenburger Bäckerei Strobel sowie die Altenburger Brauerei.

Mit dabei ist zudem die Käserei Altenburger Land, auch zu finden in Halle 20, jedoch am Messestand Landesvereinigung Thüringer Milch. Aus einem hübsch gestalteten Hofladen heraus werden die Akteure aus dem Altenburger Land über den Landkreis informieren und die beliebten Spielkarten präsentieren.

Im Mittelpunkt stehen aber die regionalen Produkte, zu denen auch der im Altenburger Land angebaute Safran gehört. Leckeren Safran-Baiser zum Beispiel kann man vor Ort kosten.

Landrat vor Ort

Über die touristischen Ziele der Region informiert schließlich der Tourismusverband Altenburger Land. Landrat Uwe Melzer (CDU) wird gleich am ersten Messewochenende auf der Grünen Woche weilen und dort auch mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ins Gespräch kommen, der während seines traditionellen Messerundganges gemeinsam mit weiteren Ministern seines Kabinetts alle Thüringer Aussteller in Berlin besucht.