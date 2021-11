Landkreis Altenburger Land verschärft Corona-Regelungen

Altenburg. Mehr als 100 Neuinfektionen, zwei Tote: Maskenpflicht erweitert, 2G- oder 3G-Plus werden verpflichtend

Ab Freitag, 5. November, gilt im Landkreis Altenburger Land eine neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aufgrund des anhaltenden hohen Infektionsgeschehens und dem Erreichen der Warnstufe 3 per 30. Oktober ist der Landkreis gemäß der Corona-Verordnung des Freistaates Thüringen verpflichtet, verschärfte Maßnahmen zu ergreifen.

Das Infektionsgeschehen ist laut Gesundheitsamt des Kreises aktuell nicht auf wenige Einrichtungen eingrenzbar, sondern über den kompletten Landkreis verteilt.

Demnach gilt ab sofort eine erweiterte Maskenpflicht in Situationen, in denen die gesetzlichen Mindestabstände von 1,50 Metern nicht eingehalten werden können. Dies gilt auch bei Aufenthalten unter freiem Himmel, insbesondere in Warteschlangen, auf Wochenmärkten und an Bushaltestellen.

Verpflichtend für Veranstalter und Betreiber ist die wahlweise Anwendung von 2G (Geimpft/Genesen) oder 3G-Plus (Geimpft/Genesen/Getestet ausschließlich per PCR-Test) in geschlossenen Räumen für öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen, für kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Theater-, Kino-, Opern- und Konzertaufführungen, Reisebusveranstaltungen, Diskotheken und Tanzveranstaltungen sowie für Prostitutionsstätten.

Für nicht öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen, für Gaststätten, entgeltliche Übernachtungsangebote, Schwimmbäder, Thermen und Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen (gilt nicht für den Schwimm- und Sportunterricht sowie den organisierten Sportbetrieb) gilt weiterhin 3G. Dies bedeutet, dass die Vorlage eines negativen Antigenschnelltests genügt, sofern die Person nicht vollständig geimpft oder genesen ist; ein PCR-Test ist nicht zwingend erforderlich. Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 24. November 2021 und ist in ihrem vollständigen Wortlaut nachzulesen auf der Homepage des Landkreises: www.altenburgerland.de

Neue Infektionen in sensiblen Einrichtungen im Landkreis: Pflegeheim „Am Brauereiteich“ in Schmölln: 10 (6 Bewohner, 4 Mitarbeiter).