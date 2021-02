Landrat verteidigt Gesundheitsamt des Altenburger Landes gegen Kritik

Altenburg. Viel Lob für das Gesundheitsamt, Kritik an dessen Leiter für die Arbeit in der Coronakrise

Auf Antrag der Linken-Fraktion kam es am Ende der jüngsten Sitzung des Kreistages erstmals in diesem Gremium zu einer Allgemeinen Aussprache. Gegenstand der Debatte war die Pandemie-Bekämpfung durch das Landratsamt. Vor allem am Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Dhein, schieden sich die Geister. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog