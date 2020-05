Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landratsamt Altenburger Land warnt: Zecken sind inzwischen ganzjährig aktiv

Das Landratsamt Altenburger Land warnt vor Gefahren, die von Zecken ausgehen. Denn die unmittelbaren Nachbarkreise sind Risikogebiete.

Auch der vergangene vergleichsweise milde Winter war wieder extrem zeckenfreundlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn aktiv werden Zecken schon bei Temperaturen von über 8 Grad Celsius. Und sie sind extrem zäh: sie können zwei Jahre hungern, überleben einen Vollwaschgang bei 60 Grad Celsius und eine Nacht im Gefrierfach. Erst bei minus 20 Grad Celsius werden sie getötet. Deshalb ist eine Folge der milden Winter, dass Zecken nicht mehr nur im Sommer, sondern zunehmend ganzjährig aktiv sind. Schon jetzt seien die ersten Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) aufgetreten, informiert Amtsarzt Stefan Dhein und rät zur Vorsicht.

Zwar lag 2019 die Zahl der FSME-Erkrankungen bundesweit mit insgesamt 444 Fällen etwas unter der Vorjahreszahl (584). Doch das FSME-Verbreitungsgebiet hat sich weiter vergrößert. Mittlerweile gelten 164 Kreise in Deutschland als FSME-Risikogebiete. Dazu gehören aktuell auch elf Thüringer Kreise, darunter der Kreis Schmalkalden-Meiningen, der Ilm Kreis oder Suhl. „Der Landkreis Altenburger Land gehört nicht dazu, wohl aber die Nachbarkreise Greiz, Gera und Zwickau“, erklärt Amtsarzt Dhein und nennt außerdem den sächsischen Vogtland- und Erzgebirgskreis.

Die Lebensweise der Zecke

Zecken, die zu den Spinnentieren gehören, sind ein bis zwei Millimeter kleine blutsaugende Parasiten. Am Kopf sind sie mit einem Stechrüssel und Widerhaken „ausgerüstet“. Sie sind im Gebüsch, in hochgewachsenen Gräsern, im Unterholz, in Hecken und am Rande von Waldlichtungen zu finden.

Dort warten sie, mitunter über Wochen, bis ein Warmblüter vorbeikommt, den sie als Wirt nutzen können. Bei den Wirten suchen die weiblichen Zecken dann gern warme und feuchte Stellen des Körpers auf, um ihren Stechrüssel in die Haut zu bohren. Da der Speichel der Zecke eine betäubende Substanz enthält, bleiben Zeckenstiche häufig unbemerkt. Derweil verhindern die Widerhaken, dass sie beim Saugen herausrutscht.

Zecken können so unentdeckt über Tage Blut saugen, wobei ihre anfangs winzigen Körper nicht selten bis auf einen Zentimeter Durchmesser anschwellen. Beim Blutsaugen können Zecken Bakterien und Viren aufnehmen, die sie auf den nächsten Wirt, Tier oder Mensch, übertragen können.

In Mitteleuropa übertragen Zecken Bakterien, die Lyme-Borreliose auslösen und Viren, die zu Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) führen. Doch natürlich verursacht nicht jeder Zeckenstich eine der Krankheiten. Rund 90 Prozent der Zeckenstiche bleiben ohne Folgen. Und lediglich 5 bis 35 Prozent aller Zecken in Europa tragen Borrelien-Erreger in sich, bei der FSME sind es nur 0,1 bis 5 Prozent

Tipps zum Schutz vor Zecken

Der beste Schutz vor Borreliose oder der FSME ist natürlich, Zeckenstiche zu vermeiden. So sollten, um eventuell anhaftende Zecken besser zu sehen, helle Hemden oder Blusen mit langen Ärmeln und Hosen mit langen Beinen getragen werden. Hilfreich sind zudem geschlossene Schuhe und über die Hosenbeine gezogene Strümpfe. Unbekleidete Haut kann ferner mit einem insektenabweisenden Mittel (Repellent) eingerieben werden. Leider haben diese Wirkstoffe aber nur eine zeitlich begrenzte Wirkung.

Nach einem Aufenthalt im Freien wird die Kleidung am besten über der Badewanne oder in der Dusche ausgeklopft. Dazu sollte der Körper systematisch nach krabbelnden oder eingedrungenen Zecken, vor allem an den Beinen, unter den Armen, um den Nabel herum und an Kopf, Hals und Ohren abgesucht werden.

Weitere Informationen: Ausführlich beraten zum Thema Zecken auch die Hausärzte und der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes.