Optimierung, Effizienz und Umweltverträglichkeit waren vielgenutzte Begriffe zur jüngsten Nobitzer Gemeinderatssitzung – auch beim Licht. In Saara, Selleris, Lehndorf, Zürchau und Löpitz sollen in die Straßenbeleuchtung LED-Einschraubmodule eingesetzt werden und die unwirtschaftlichen und nicht so umweltschonenden NAV-Leuchtmittel ersetzen.

„Bei hochwertigen Leuchten bietet der Austausch mit LED-Retrofit eine Möglichkeit, kostengünstig den Energieverbrauch zu senken“, sagt Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Er sprach von bis zu mehr als 60 Prozent Einsparungen. Allerdings sei der Wechsel nur bei Straßenlaternen sinnvoll, die mindestens noch fünf Jahre funktionieren. Die Investition würde sich aber in kurzer Zeit amortisieren. Als Beweis nannte Läbe Oberarnsdorf (2015) Großmecka (2017), Zumroda (2017) und Nirkendorf (2018). Über 15.000 Euro Gesamtkosten Das Beste aber war sicher die Nachricht, dass für dieses Projekt die Envia Mitteldeutsche Energie AG der Gemeinde 3000 Euro zur Verfügung stellt. Der Restbetrag in Höhe von 12.416,86 Euro werde über die Investitionsoffensive finanziert, so Läbe. Gesamtkosten also von 15.416,86 Euro inklusive der 16 Prozent Mehrwertsteuer. Vergeben wurde die Leistung an die Firma H. Gautzsch in Pleißa/Limbach-Oberfrohna, die mit eben dieser Angebotssumme das Rennen unter den Angeboten machte.