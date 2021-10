LED-Leuchten für zehn Kommunen im Altenburger Land

Schmölln/Gößnitz. Die Orte profitieren dabei von einer Förderung.

Der Energiedienstleister Enviam und Mitgas unterstützen in diesem Jahr 129 Energiesparprojekte in Kommunen in 20 Landkreisen in ihrem Versorgungsgebiet.

Der „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ (FEK) der Energiedienstleister beinhaltet in diesem Jahr rund 330.000 Euro. Damit könne eine Energieeinsparung von etwa 737.000 Kilowattstunden Strom und Gas sowie von 284 Tonnen CO 2 erreicht werden.

Von der Gesamtsumme entfallen 22.400 Euro auf zehn Kommunen im Landkreis Altenburger Land. Bei allen Förderprojekten handelt es sich um die Umstellung der jeweiligen Straßenbeleuchtung auf LED. Dafür erhalten Dobitschen, Göhren und Monstab jeweils 1000 Euro. Gößnitz bekommt 2400 Euro für die Umstellung der Beleuchtung auf dem Freiheitsplatz, Kriebitzsch 2000 Euro für LEDs in der Hauptstraße.

Weitere 2000 Euro erhält Langenleuba-Niederhain für den Ortsteil Boderitz, auch Lödla erhält 2000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in den Straßen An der Klinge und Zum Gerstenbach.

3000 Euro erhält Nobitz für die Umrüstung, ebenso wie die Gemeinde Rositz für die Bahnhofstraße und Zechauer Straße. 5000 Euro wird für diesen Zweck auch Schmölln zugesprochen.

Anträge für 2022 möglich

Seit 2007 haben Enviam und Mitgas bereits 2131 Energieeffizienzprojekte in ihrem Versorgungsgebiet mit über 4,7 Millionen Euro gefördert. Das bedeute eine Energieeinsparung von rund 23,4 Millionen Kilowattstunden Energie. Alle Kommunen im Grundversorgungsgebiet von Enviam und Mitgas könnten auch weiterhin je einen Antrag für die finanzielle Förderung von Energiesparmaßnahmen in den Bereichen Strom oder Gas stellen. Die Förderung könne entsprechend der Einwohnerzahl bis zu 6000 Euro betragen.

Die Antragstellung für 2022 ist ab sofort digital möglich unter enviaM-Gruppe.de/kommunalportal