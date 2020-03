Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liberale sind gegen Schulschließung

Die Freien Demokraten im Altenburger Land sprechen sich gegen eine Schließung der Regelschule in Dobitschen aus.

Nach dem jetzigen Bearbeitungsstand des Schulnetzplanes hätte die Schule keinen Bestand. Wie bereits Hans Jürgen Heitsch beim Besuch der Regelschule in der vergangenen Woche angekündigt hat, würden er und Rolf Hermann, die beiden FDP-Kreistagsabgeordneten, gegen diesen Entwurf des Plans stimmen.

Ländlicher Raum wird geschwächt

Der FDP-Kreisvorsitzende Marco Thiele sagt dazu: „In Anbetracht der bis 2025 prognostizierten Schülerzahlsteigerung um 30 Prozent am Standort wäre dies ein Schritt in die falsche Richtung.“ Der stellvertretende Kreisvorsitzende Detlef Zschiegner ergänzt: „Zum einen sollte auch für Regelschüler gerade in den jüngeren Jahren gelten: kurze Beine – kurze Wege. Des Weiteren sind solche Pläne das falsche Signal, da bei einer Umsetzung die Schwächung des ländlichen Raumes die Konsequenz wäre.“ Für die Liberalen sei das unvorstellbar, da nicht die Schwächung, sondern die konsequente Stärkung und Entwicklung des ländlichen Raumes das Ziel der Politik sein müsse.