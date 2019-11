Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lindenau-Museum mit kostbaren Gemälden in Lissabon vertreten

Immer wieder wird das Lindenau-Museum Altenburg von Museen aus aller Welt um Leihgaben gebeten. Häufig steht die renommierte Sammlung „Frühe italienische Malerei“ im Blickpunkt des Interesses. Vor einigen Monaten hat nun das Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon anlässlich seiner Ausstellung „Alvaro Pirez d’Évora – Ein portugiesischer Maler in Italien am Vorabend der Renaissance“ vier kostbare Tafeln aus Altenburg angefragt. Das Lindenau-Museum hat das Leihgesuch positiv beantwortet und dieser Tage haben sich die Bilder mit einem Kunsttransport auf den Weg gemacht. Die Ausstellung wird am 29. November eröffnet.

In der Präsentation in Lissabon wird mit Alvaro Pirez d’Évora (vor 1411 – nach 1434) ein Portugiese, der im 15. Jahrhundert in Italien gelebt und gearbeitet hat und dessen Werk im Lindenau-Museum immerhin mit drei Gemälden präsent ist, im Fokus stehen. Kaum mehr als 50 Gemälde von Alvaro Pirez d’Évora sind bisher weltweit bekannt. Ihre künstlerische Qualität und historische Bedeutung bilden den Ausgangspunkt für die Präsentation in Lissabon. Sie wird insgesamt 85 Kunstwerke, darunter wichtige Leihgaben bedeutender europäischer Museen umfassen, unter anderem aus der Gemäldegalerie Berlin, dem Musée du Petit Palais Avignon und den Gallerie degli Uffizi Florenz sowie vielen anderen führenden Museen und Privatsammlungen aus Italien, Frankreich, Deutschland, Ungarn und Polen. Die Ausstellung „Alvaro Pirez d’Évora – Ein portugiesischer Maler in Italien am Vorabend der Renaissance“ ist vom 29. November bis 15. März im Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon zu sehen.

Das Lindenau-Museum Altenburg hat für diese Präsentation vier Gemälde aus seiner Sammlung „Frühe italienische Malerei“ zur Verfügung gestellt. Alvaro Pirez d’ Évora (Alvaro di Portogallo, tätig erste Hälfte 15. Jahrhundert): Apostel Paulus und Johannes der Täufer. Um 1430 Tempera auf Pappelholz, 143 x 80 cm; Apostel Petrus und Andreas. Um 1430, Tempera auf Pappelholz, 143, 3 x 82 cm; Heiliger Kosmas. Um 1430, Tempera auf Pappelholz, 34,4 x 34,2 cm. Gherardo Starnina (1354 – 1413) Kampf orientalischer Reiter. 1400 bis 1405, Tempera auf Pappelholz, 54 x 113 cm.