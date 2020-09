Buchquartett stellt wieder vor Literaturkenner stellen Lesenswertes in Dorfschänke in Langenleuba-Niederhain vor

In die Welt der Bücher ist am vergangenen Dienstag in die Straßenschänke in Langenleuba-Niederhain entführt worden. Während der Vorstellung von vier literarischen Werken ist es zu kontroversen, brisanten, aber auch heiteren „Wortgefechten“ gekommen.