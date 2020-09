Livemusik unter freiem Himmel: Schmöllner Musik-Club kämpft um Existenz

Schmölln. Music-Club und Stak machen Livemusik unter strengen Auflagen. Was im Oktober kommt, ist ungewiss.

Es ist Regenwetter angesagt, doch das ficht Roger Witte nicht an. Bis auf wenige Restkarten sind alle Karten für das Konzert am Freitagabend verkauft. Er ist schon froh, dass überhaupt wieder Musik gespielt werden darf, um die Existenz von Music-Club und Stak reloaded zu sichern. Die Ehrenamtlichen, die sich für den Erhalt einsetzen, haben in den vergangenen Monat viel Unterstützung erfahren, weil sie im Bereich der Coronahilfen aus dem Raster gefallen sind.