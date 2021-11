Altenburg. Dieser Unfall im Altenburger Land sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Außerdem wurde ein Simson-Fahrer nicht nur mit zwei Promille Alkohol gestoppt.

Lkw-Unfall auf B93: Stundenlange Sperrung

Montagmorgen kurz nach 5 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache auf der B93 zwischen Mockern und dem Abzweig Altenburg-Süd (auf der dortigen Brücke) zum Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem Ford und einem Lkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen im Fahrzeug kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalles wurde die Straße gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Zudem musste die Straße an der Unfallstelle gereinigt werden. Dafür wurde der Straßenbaulastträger informiert. Gegen 12:50 Uhr wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Moped-Fahrer unter reichlich Alkohol und unter Drogen

Am Sonnabend gegen 1.35 Uhr wurde in der Pappelstraße in Jückelberg der Fahrer einer Simson kontrolliert. Dabei ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 20-jährigen 2 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Der junge Fahrer musste anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren. Auch die Weiterfahrt wurde untersagt.

