Altenburg. Ein Museum muss nicht nur öde und langweilig sein. Dass es auch für Spaß und Gaudi sorgen kann, haben Kinder in Altenburg entdecken dürfen.

Kreatives Lernen in Altenburg Löwenjagd und Vasenpuzzeln sorgen in Altenburg für Lernspaß

Für zwölf Kinder aus der Integrativen Kindertagesstätte Pusteblume ist es nun bald so weit: Es geht in die Schule. Einen kleinen Teil des Weges konnten die Mädchen und Jungen dank einer museumspädagogischen Kooperation zwischen der Kita und dem Schloss-und Kulturbetrieb Altenburg als ganz besondere Unterrichtsstunden erleben. In sieben Veranstaltungen lernten die Kinder unter dem Motto „Museum entdecken“ das Residenzschloss mitsamt Ausstellungen zu den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten kennen.

Schlossbewohner kennengelernt

Die wissbegierigen Mädchen und Jungen begaben sich beispielsweise auf Löwenjagd, suchten nach dem Wappentier der wettinischen Fürsten und gestalteten eine Papiercollage. Ebenso lernten sie die einstigen Bewohner wie Prinzessin Alexandra oder Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha-Altenburg auf den großen Gemälden des Schlosses kennen.

Eine kuriose Geschichte verbirgt sich auch hinter dem herzoglichen Hausmeister mit dem ulkigen Namen Bratfisch. Denn dieser hatte eine kostbare chinesische Vase fallen gelassen – welches Unglück. Die zerbrochene Vase durften die Kinder in Form eines Puzzles wieder zusammensetzen. Eine wichtige Rolle spielte auch der Altenburger Prinzenraub, der als das erste Kidnapping in die deutsche Geschichte einging.

Mit Fernglas auf Entdeckertour

Besonders beeindruckt waren die Kinder von der Ausstellung Playmobil-Winterzauber im Residenzschloss Altenburg. Dabei gingen sie mehrmals auf Entdeckertour, einmal sogar mit einem echten Fernglas. Während der einzelnen Museumsbesuche entstanden zwölf ganz individuelle Museumstagebücher. In diesen sind die einzelnen Veranstaltungen in Form von Ausmalbögen, Collagen, einem gebastelten Ritter für den Schreibtisch oder einem Mobile zum Prinzenraub dokumentiert. Zum Abschluss des Vorschuljahres war es außerdem noch vorgesehen, die Spielkartensammlung und die Druckwerkstatt zu besuchen. Da kam leider die Corona-Pandemie dazwischen.

Auch eine Playmobil-Unterwasserwelt war zu bewundern. Foto: Katja Grieser

Die Abstandsregeln und Hygienekonzepte von Museum und Kita verhinderten auch ein letztes gemeinsames Wiedersehen vor Ende der Kindergartenzeit. So übergab die Museumspädagogin Gabriele Heinicke der Kindergartenleiterin Romy Heinke die Museumstagebücher, ohne dass die Kinder anwesend waren. Als besondere Überraschung erhielten jedoch alle Kinder noch eine Federmappe für den Schulstart. Ein Fazit stehe fest und alle Beteiligten seien sich einig: Das Museum als außerschulischer Lernort macht Spaß und macht schlau. In diesem Sinne wird die Kooperation mit einer neuen Kindergruppe ab September 2020 fortgesetzt.