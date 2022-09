Lohmaer Bärenschmaus markiert Festivalende

Lohma. Im Rahmen des Erntedankfestes findet am 2. Oktober in und an der Kirche Lohma bei Schmölln das dritte Festival im Oberen Sprottental seinen feierlichen Abschluss. Darauf können sich die Besucher freuen:

Im Rahmen des Erntedankfestes findet am Sonntag in und an der Kirche Lohma das dritte Festival im Oberen Sprottental seinen feierlichen Abschluss.

Das Fest beginnt um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Danach startet der „Lohmaer Bärenschmaus“ in und vor dem Gotteshaus als vergnüglicher Tag mit kulinarischen Erlebnissen für die ganze Familie. Der traditionelle Bärenschmaus wird vom Freundeskreis der Kirche Lohma organisiert. 1932 hielt in Lohma ein Zirkus mit einem Bären, der sich schlecht dressieren ließ. Der Zirkusdirektor entschloss sich daher, den Bären der Gemeinde Lohma als Schlachttier zu schenken. Der erste „Bärenschmaus“ fand für Bedürftige statt.

Darüber hinaus gibt es in der Kirche noch bis 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr die Ausstellung „#HereIstand. Martin Luther, die Reformation und die Folgen“ zu sehen.

Musikalischer Abschluss des Festivals im Oberen Sprottental bildet am Sonntag ab 16 Uhr das Konzert mit dem Trio „Trionfal“. Das sind Susanne Hofmann (Violine), Carlos Nozzi (Cello) und César Gustavo La Cruz (Piano). Dazwischen gibt es Vorträge zum biblischen Thema „Josephs Verkauf nach Ägypten –Menschenhandel & Sklaverei“.

Das Festival im Oberen Sprottental startete am 4. September zum dritten Mal. Nach der Premiere 2018 wurde 2019 erfolgreich eine Fortsetzung geboten. Nach der pandemiebedingten Pause fanden sich nun erneut Kirchgemeinden aus dem Oberen Sprottental zu einem Kultur-Festival in den Dorfkirchen und Pfarrhöfen zusammen. Die Kultur- & Bildungswerkstatt und Kirchgemeinden aus dem Oberen Sprottental initiierten gemeinsam Konzerte, Theater, Ausstellungen und Feste am Sprottenradweg, Wassererlebnispfad Sprotte und Lutherweg. Anliegen ist es, die vorhandenen Räume nicht nur für gottesdienstliche Zwecke, sondern auch kulturell zu nutzen. Das Festival soll Künstlern eine Plattform bieten und ihre Programme einem breiten Publikum zugänglich machen.