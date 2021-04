Mann entblößt sich in Altenburger Arztpraxis

In Altenburg soll sich ein junger Mann in einer Artzpraxis entblößt haben.

Altenburg Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Altenburger Beamte sind am Dienstag zu einer Arztpraxis in der Wettiner Straße gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dort soll sich gegen 14 Uhr ein Mann in der Toilette entblößt haben, um einer Mitarbeiterin sein erigiertes Geschlechtsteil zu zeigen. Anschließend floh der Mann.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann, der auf ca. 25 Jahre geschätzt wurde, geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0365 / 8234-1465 (Kripo Gera) bzw. 03447 / 4710 (Polizei-Inspektion Altenburger Land) zu melden.