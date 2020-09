Marstall als geheimes Forschungsinstitut

Der Altenburger Jürgen Müller beschäftigt sich in seinem Buch mit der Geschichte des Marstalls. Dort war früher unter anderem die Staatliche Fachschule für Papier- und Verpackungstechnik untergebracht.

„Wenn ich Ihnen alles erzählen soll, dann dauert das Stunden“, sagt Jürgen Müller gleich zu Beginn des Treffens. Der Kofferraum seines Autos ist gefüllt mit Unterlagen, Fotos, Materialproben und Zeitungsartikeln. Der Altenburger hat in den zurückliegenden Jahren viel recherchiert und seine Ergebnisse in dem Buch „Was geschah von 1959 bis 1979 am Altenburger Marstall? – Von der Remise des Herzogs zum geheimen Forschungslabor“ zusammengefasst. Das ist vor wenigen Tagen im Altenburger Heimat-Verlag von Steffen Sell erschienen.