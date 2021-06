Matthias Süß eröffnet Konzertreihe in Altenburg

Altenburg. Am Sonntag wird ins Residenzschloss eingeladen.

Am Sonntag, 20. Juni, 17 Uhr, gibt der Organist Matthias Süß aus Annaberg ein Gastspiel in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg.

Zum Auftakt der diesjährigen Sommerorgelkonzerte gibt Süß, Kirchenmusikdirektor der St. Annenkirche in Annaberg, ein Gastspiel in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg. Bei dem Konzert wird er unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Felix Mendelssohn Bartholdy und Christopher Tambling spielen.

Matthias Süß studierte Kirchenmusik und wirkte von 1981 bis 2004 als Kantor und Organist an der Trinitatiskirche in Chemnitz. Seit 2004 ist er Kirchenmusikdirektor an der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Seine Konzertreisen führten in bislang an verschiedene Orte in Europa, Nord- und Südamerika. 1980 wurde er mit dem Preis des VI. Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs ausgezeichnet.

Für das Konzert ist nur eine begrenzte Besucherzahl zugelassen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses und online unter www.altenburg.travel/Buchen/Tickets&Führungen/Residenzschloss zu erwerben.

Besuchern, die keine Gelegenheit hatten, sich im Vorfeld testen zu lassen, bietet der Schloss- und Kulturbetrieb Testmöglichkeiten durch ein mobiles Testteam vor Konzertbeginn im Schlosshof an.