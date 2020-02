Am 20. Februar 2020 ist Michaela Münzberg in der Stadtbibliothek Meerane zu Gast.

Meerane. Michaela Münzberg zu Gast in der Meeraner Stadtbibliothek

Meerane: Eine Frau, ein Motorrad und Geschichten

Am kommenden Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, wird Michaela Münzberg in der Stadtbibliothek Meerane begrüßt. Sie stellt ihren neuen Vortrag „Spätzünder mit Kickstarter – Eine Frau, ein Motorrad und Geschichten aus dem Fahrtenbuch“ vor. Ganz nach dem Motto ‚Man weiß ja nie…‘ erwarb Michi Münzberg in ihrer Jugend den Motorrad-Führerschein und fuhr seitdem nie wieder.

30 Jahre später verliebte sie sich auf einer ihrer Asien-Reisen in ein Motorrad und lernte im chaotischen Stadtverkehr von Kathmandu das Fahren neu. Nach ihrer Rückkehr ließ sie sich das Objekt ihrer Begierde aus Indien zuschicken – eine Royal Enfield!

Mittlerweile hat sie mit ihrer „Lady“ neun Länder bereist, und auch wenn der Tacho bereits über 18.000 Kilometer anzeigt, sie weiß bis heute noch nicht, wo die Zündkerzen sitzen und wie man die Kette spannt; und es interessiert sie auch nicht wirklich. Viel wichtiger sind ihr die Begegnungen und Erlebnisse am Rande der Straße.

Voller Neugier, Charme und einer Prise Naivität lebt sie ihren Traum und sitzt mittlerweile fest im Sattel – egal ob bei böigen Seitenwinden entlang der schwedischen Küste oder auf atemberaubenden Serpentinen in den Foothills des Himalaya. Inzwischen verbringt sie jährlich mehrere Monate in ihrer Wahlheimat Nepal. Sie betreut das von ihr ins Leben gerufene Hilfsprojekt und führt als Guide private Reisegruppen durchs Land. Aus einem verrückten Abenteuer ist eine Lebensaufgabe geworden. Auf ihren Reisen geht es ihr dabei weder um Gipfelsiege, noch um Rekorde.

Sie beweist vielmehr: Es ist nie zu spät, um seine Träume zu leben. Bei ihrem Vorträgen nimmt Michaela Münzberg das Publikum auf unterhaltsame und humorvolle Art mit auf ihre Touren. Sie hat amüsante Anekdoten im Gepäck von den Abenteuern, die sie mit ihrem Motorrad erlebt hat.

Eintrittskarten zu neun Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Das Team der Stadtbibliothek Meerane nimmt Reservierungen entgegen unter Telefon 03764/185715.