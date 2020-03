Mehna lehnt Schulschließung in Dobitschen ab

Die Schließung der Regelschule Dobitschen, die der Landkreis mit dem Entwurf der Schulnetzplanung 2020 bis 2025 vorsieht, bekommt weiter Gegenwind. Beispielsweise ruft die Gemeinde Dobitschen zur Protestdemo auf, wenn am 31. März 2020 der Kreistag Altenburger Land über die Schulnetzplanung befindet. Unterdessen hat die Gemeinde Mehna im Rahmen der Anhörung den Entwurf einstimmig abgelehnt.

Schülerzahlen steigen wieder

Unter anderem wendet sie sich in ihrer Stellungnahme als betroffene Gemeinde gegen die Behauptung der Kreisverwaltung, die Regelschule könne auf Dauer die Mindestschülerzahlen von in der Regel 20 Schülern pro Klasse nicht dauerhaft halten. Diese Zahl werde im Schuljahr 2019/2020 in drei Klassen geringfügig unterschritten. Prognostisch steige sie aber bis zum Jahr 2028/2029 insoweit, dass Schülerzahlen zwischen 22 bis 30 Schülern pro Klasse erreicht werden. „Die kurzfristige Unterschreitung der Mindestschülerzahlen in der Regelschule Dobitschen kann nicht als Begründung für eine Schließung angeführt werden“, heißt es in dem Schreiben, das Bürgermeister Jens Stallmann (parteilos) unterzeichnet hat.

Gegen eine Schließung spricht laut Gemeinde außerdem die Tatsache, dass die Schulwegzeit von höchstens 45 Minuten nicht eingehalten werden, wenn die Kinder und Jugendlichen die Regelschulen Rositz, Schmölln oder Meuselwitz besuchen müssten.

Lehrermangel kein Anlass für Schulschließung

Die Schülerinnen und Schüler der Regelschule Dobitschen wehren sich gegen die geplante Schließung ihrer Schule Foto: Regelschule Dobitschen

Harsche Kritik übt die Gemeinde am Hauptgrund für die geplanten Schließung: die Personalsituation im Regelschulbereich. „Wenn es mehr Lehrer gäbe, würden keine Schulen geschlossen. Dass seit Jahren von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung keine Lehrer ausgebildet oder eingestellt wurden, kann nicht Anlass sein, per Zufallsprinzip Regelschulen zuschließen“, werden die Mehnaer deutlich. Die Regelschule Dobitschen habe in den vergangenen Jahren einen geringen Krankenstand aufzuweisen. Wenn in der Regelschule Dobitschen Unterricht ausfiel, sei dies der notwendigen Abordnung von Kollegen an andere Schulen geschuldet, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Dies kann dem Schulstandort nicht zum Nachteil gereichen, indem er geschlossen wird“, so Stallmann.

Gemeinde fühlt sich nicht einbezogen

Kritisiert wird in Mehna zudem die Kommunikation zwischen dem Landkreis und der betroffenen Gemeinde. Sie sei per E-Mail erst am 28. Februar über den Stand der Dinge informiert worden, die schriftliche Anhörung erreichte die Gemeinde Mehna gar erst am 10. März. Ihre Stellungnahme musste sie bis 13. März abgeben. „Insoweit kann nicht von einem ins Benehmensetzen mit den betroffenen Gemeinden gesprochen werden“, kommentiert Stallmann.

Dobitschener Regelschüler unter Schock

Inzwischen haben sich die Schülerinnen und Schüler der Regelschule Dobitschen mit einem Brief direkt an die Kreistagsmitglieder gewandt. Sie schreiben: „Ihr Vorhaben, unsere Schule zu schließen, war für uns ein ganz großer Schock. Wir sind mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Unsere Schule ist für uns mehr, als nur ein Ort zum Lernen. In unserer Gemeinschaft existieren gute Kontakte zwischen den Schülern untereinander und zu unseren Lehrern.“ Und sie zählen auf, was „ihre“ Schule Besonderes zu bieten hat: Arbeitsgemeinschaften wie Gitarre und Flöte, Bienen AG und Cheerleading AG. Wöchentlich werde eine von Schülern geleitete Mathematiknachhilfe angeboten. Es gibt ein Schülercafé und eine Sozialarbeiterin. „Wir lieben das großzügige Schulgelände mit zwei Pausenhöfen, auch das grüne Klassenzimmer wird von uns an warmen Tagen gern genutzt. Unsere traditionellen Veranstaltungen, die klassen-und fächerübergreifend stattfinden wie der Orientierungslauf, der Schulfasching oder die Schwimmwoche im Schwimmbad Altkirchen leistet sich nicht jede Schulgemeinschaft. Unser Weihnachtskonzert und unser Schulfest mit der Jugendstafette der Feuerwehr gestalten das Leben im Dorf mit, genauso wie unsere Patenschaft mit dem Kindergarten Rolika, bei der wir uns gemeinsam mit den Kindergartenkindern sportlich betätigen.“

Das ist der Vorschlag der Kreisverwaltung

Der Entwurf der Schulnetzplanung sieht vor, die Regelschule Dobitschen frühestens am 31. Juli 2021 zu schließen. In der Begründung heißt es, dass im Regelschulbereich wegen der angespannten Personalsituation gehandelt werden müsse. In Dobitschen gebe es aktuell in Klasse 10 nur 13 Schüler. Ab dem kommenden Schuljahr sei ebenfalls nicht mit einer ausreichend stabilen Schüleranzahl zu rechnen.

Protestdemo der Gemeinde Dobitschen: Dienstag, 31. März 2020, von 16.30 bis 19.30 Uhr zur Kreistagssitzung in der Lindenaustraße 9 in Altenburg