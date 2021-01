Mehr Corona-Neuinfektionen und mehr Tote im Altenburger Land

Altenburg Pflegeheime in Rositz und in Lucka besonders schwer betroffen. Mehr als 1000 Menschen in Quarantäne. Klinikum und Pflegeeinrichtungen bitten um Verlängerung des Bundeswehreinsatz.

Altenburg. Das Altenburger Land kommt nicht zur Ruhe. Erneut sind sechs weitere Senioren, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, innerhalb eines Tages gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch mit. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 87.

Auch steigt die Kurve der Neuansteckungen wieder steil nach oben. Waren es am Dienstag nur 15, so sind es am Mittwoch 63 Menschen, die sich neu mit Covid-19 angesteckt haben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 427,3 pro 100.000 Einwohner.

Betroffen ist nach wie vor das Pflegeheim Rositz. Nachdem das Virus hier bereits vergangenen Herbst grassierte, haben sich bei einem neuerlichen Ausbruch aktuell 13 Bewohner und Mitarbeiter infiziert, plus fünf zum Vortag. Zwei weitere Infektionen meldet das Pflegeheim Lucka, in dem jetzt insgesamt 60 Personen erkrankt sind.

In der Kita „August Fröhlich“ Meuselwitz hat sich die Zahl der positiven Fälle von einem Fall auf vier erhöht. Auch zwei Erzieherinnen der Kita „Zwergenstübchen“ Rositz haben ein positives Testergebnis erhalten. Außerdem hat sich in der Grundschule Meuselwitz ein Kind mit dem Coronavirus infiziert. Für die entsprechenden Personengruppen wurde Quarantäne angeordnet.

Laut Gesundheitsamt befinden sich im Landkreis Altenburger Land aktuell 1333 Menschen in Quarantäne. "Diese Zahl ändert sich allerdings täglich", so Sprecherin Jana Fuchs.

Unterstützung bei der Pandemiebekämpfung leistet weiterhin die Bundeswehr. 37 Soldatinnen und Soldaten sind derzeit im Einsatz. So im Klinikum Altenburger Land, bei der Diakonie Altenburg, im Wohnpark Stadtcafé Gößnitz, in den Einrichtungen der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft, im Impfzentrum Schmölln. "All diese Einrichtungen haben bereits die Bitte signalisiert, ihren jeweiligen Hilfeleistungsantrag über den 31. Januar hinaus zu verlängern", so Fuchs.

Corona-Statistik vom 20. Januar 2021

Positiv aktiv: 1257

Infizierte insgesamt: 4023

Stationär: 80, davon 7 ITS

Genesen: 2679

Verstorben: 87