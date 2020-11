Altenburg. Lehrermangel ist kein neues Problem. Dennoch braucht es immer wieder neue Initiativen, um Bewegung in die Thematik zu bringen. Der Abgeordnete Christoph Zippel (CDU) habe sich nun im Thüringer Landtag für Maßnahmen gegen den Lehrermangel eingesetzt.

„Alle Schüler im Altenburger Land haben einen Anspruch darauf, dass Unterricht stattfindet – unabhängig davon, wo sie wohnen“, erklärt Zippel. Daher solle mit finanziellen Anreizen die Attraktivität von bestimmten Schulstandorten und Fächern erhöht werden. Hierzu ist ein entsprechender Gesetzentwurf der CDU-Fraktion erarbeitet worden. Eine Änderung des Besoldungsgesetzes habe der Landtag jüngst zur Beratung in die Ausschüsse übergeben. Dieser sehe ein Zulagensystem für Regionen mit hohem Lehrerbedarf, für Mangelfächer sowie für Lehrer vor, die besondere Aufgaben an den Schulen wahrnehmen, erläutert Zippel: „Wir wollen den Generationenwechsel gestalten und die bundesweite Wettbewerbsfähigkeit unserer Schulen erhöhen.“

Unterrichtsausfall solle entgegengewirkt werden

Weiterhin solle durch den neuen Gesetzesentwurf die Leistung derjenigen Pädagogen gewürdigt werden, die sich zum Beispiel als Vertrauenslehrer engagieren. Ohne diese würde der Schulalltag nicht funktionieren. Seit einigen Jahren gäbe es keine Beförderungsmöglichkeiten für diese Kollegen. Deshalb solle für diese Lehrer eine Anerkennung ermöglicht werden.

Im Altenburger Land könne der Einstellungsbedarf mangels Bewerbern schon jetzt an manchen Schulen nicht mehr gedeckt werden. „Mehr und mehr Unterricht wird fachfremd erteilt oder fällt ganz aus”, macht Zippel das Problem deutlich. Für die CDU-Fraktion sei es entscheidend, dass die Zulagen in den aktuellen Haushaltsverhandlungen eine Berücksichtigung finden. Christoph Zippel kündigte zudem eine Nichtzustimmung seiner Fraktion zum Haushalt an, wenn diese notwendig sei: „Ohne diese Zusage werden wir keinem Landeshaushalt zustimmen”