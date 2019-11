Großbraunshain. Zur Einwohnerversammlung in Lumpzig erregte der Zustand einer Straße in Großbraunshain Unmut. Seit fast 50 Jahren ist hier nur geflickt worden.

Mehr Löcher als Straße in Großbraunshain

„Es ist fast nicht mehr möglich, dort mit einem Rettungsfahrzeug oder der Feuerwehr reinzufahren“, pflichtet Ortsteilbürgermeister Torsten Hiller (parteilos) zahlreichen Beschwerden bei. Bei der Einwohnerversammlung am Mittwochabend in Lumpzig waren einige Anwohner der als „Leede“ bekannten Straße erschienen, um endlich Taten zu fordern. Dabei gibt es in Großbraunshain keine Straßennamen, der Empörung hervorrufende Abschnitt erstreckt sich von Hausnummer 1 bis 17. „Jeder Feldweg ist besser. Der Zustand der Straße ist eine Zumutung, so eine Straße findet man im Landkreis nicht noch einmal“, beschwert sich Gerhard Burghardt. Sein Nachbar fragt, warum der Bürgermeister nur den Bereich der Hausnummern 1 bis 8 als Sanierungsbedarf sieht.

Hiller kann ihm die Frage nicht beantworten und bestätigt, dass der gesamte Bereich bis zur Nummer 17 auf der Wunschliste steht. Schmöllns Bauamtsleiter Reiner Erler bestätigt auf Nachfrage, dass man die ganze Straße als dringend sanierungsbedürftig ansieht. Allerdings sei noch keine Priorisierung erfolgt und man habe noch keinen Planungsvorlauf. Als nächstes müsse man sich mit dem Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung (ZAL) absprechen, das dort die Abwasserleitung betreibt. Burghardt hingegen ist nicht sehr gut auf den ZAL zu sprechen, was er auch begründen kann: „Die Abwasserleitung unter der Straße wurde 1960 von den Anwohnern in Handarbeit verlegt.“ Nach der Wende habe dann der ZAL die Leitung übernommen und vier Jahre rückwirkend Abwassergebühren verlangt. „Für was fragen wir uns heute noch“, so Burghard.

Anfang der 70er Jahre sei es ähnlich gewesen, die Gemeinde habe den Asphalt organisiert, die Anwohner hätten ihn mit Gabeln verteilt, die LPG stellte die Walze zur Verfügung. Seitdem sei an der Asphaltdecke nur sporadisch geflickt worden, was der Straße auch deutlich anmerken ist. „Das ist Loch an Loch. Wenn man Besuch bekommt, fragen die: Wo wohnt denn ihr?“, sagt Anwohnerin Karin Rauschenbach. Man käme bald nicht mehr raus mit seinem Auto. Auch jene, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, meiden die Straße nach Möglichkeit. „Das sind alles Versäumnisse von der Gemeinde“, sagt Gerhard Burghardt und untermauert dies mit einem Beispiel: Als Ende der 90er eine Gasleitung am Rande der Straße verlegt worden ist, habe ein Bagger einen der gemauerten Abwasserschächte beschädigt. Mehrere Jahre habe er sich beschwert, bis das endlich repariert worden sei, sagt der 65-Jährige.

„Unter diesen Umständen konnte uns nichts besseres passieren, als nach Schmölln eingegliedert zu werden“, ist er überzeugt. In einer Nachbarstraße habe die Stadt bereits gezeigt, dass sie sich bemüht, indem sie von privat ein Stück Straße abgekauft hätten. Bürgermeister Sven Schrade (SPD) hat das Problem erkannt, will aber keine unberechtigten Hoffnungen wecken und stellt deswegen keine Jahreszahl in den Raum. „Die Straße steht nicht im Dorfentwicklungsplan, wir haben sie auf Wunsch der Bürger aufgenommen“, sagt er. Burghardt, der 45 Jahre auf dem Bau bearbeitet hat, rechnet auch nicht mit einer schnellen Lösung. „Uns Anwohnern ist klar, dass man nicht alles in einem Jahr machen kann. Wir verlangen auch nicht viel. Nur, dass man wieder halbwegs vernünftig fahren kann.“