Polizeieinsätze wegen Ruhestörung und Jagd auf Einbrecher im Altenburger Land

Altenburg/Meuselwitz. Zu mehreren Ruhestörungen wurden Polizisten in der Nacht zum Sonntag gerufen. Außerdem wurde ein Einbrecher gefasst.

Dabei wurde zum einen unter anderem viel zu laute Musik aus einer Wohnung in der Paditzer Straße in Altenburg gegen 1 Uhr gemeldet. Bei der Prüfung wurden insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 16 und 32 Jahren angetroffen.

Eine weitere Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung ging am Sonntag um 1.45 Uhr von einem Lokal in der Bahnhofstraße in Meuselwitz aus. Aufgrund mehrerer Beschwerden musste die 32-jährige Betreiberin ermahnt werden. Aus deren Lokalität drang aufgrund der geöffneten Fenster der Lärm durch Musik sowie Gegröle der Gäste.

Einbrecher gestellt

Am Freitag wurde gegen 6.45 Uhr bekannt, dass jemand in der Schönen Aussicht in Lödla eingebrochen und geflohen ist. Nach einer Fahndung wurde ein 35-jähriger Verdächtigen festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich letztlich heraus, dass er bei dem Einbruch für den Sachschaden verantwortlich war und ein Handy entwendet hatte. Bei der Durchsuchung konnte weiteres Beutegut sowie Drogen bei ihm gefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und konnten bereits teilweise an die Geschädigten herausgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft legte fest, dass weitere Haftgründe nicht vorlagen, weshalb der Täter nach den polizeilichen Maßnahmen gegen 12.30 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

