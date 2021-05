Mehrere Polizisten bei größerem Einsatz in Schmölln verletzt - LKA nimmt Drogendealer fest

Schmölln. Die Polizei meldet größere Einsätze in Schmölln und Altenburg. Außerdem entblößte sich ein Mann vor einer Seniorin.

Mehrere Polizisten bei größerem Einsatz verletzt

Sonntagabend gegen 22 Uhr kam es in einem Unterkunftsgebäude in der Schmöllner Gartenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Anwohnern im Alter von 23 und 32 Jahren. Bereits vor Eintreffen der Polizei war der Streit zwischen den beiden Beteiligten aus Gambien und Irak schon wieder beendet, verletzt war keiner. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Allerdings mussten die Beamten kurz darauf, gegen 23 Uhr, erneut zu dem Ort fahren. Nachdem sich der 23-jährige Beteiligte der Auseinandersetzung zuvor zunächst vom Gelände entfernte, kehrte er nun wieder zurück, um dieses im laut Polizei äußerst aggressiven und aufgebrachten Zustand zu betreten. Dabei führte er ein Schlagwerkzeug und eine abgebrochene Flasche mit sich.

Nachdem die Polizisten seinen Zutritt zum Gebäude unterbanden, richtete er seine Aggression gegen die Beamten und versuchte diese anzugreifen. Trotz massivster Widerstandsleistung konnte der unter Drogen stehende 23-Jährige schließlich überwältigt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann letzten Endes mit einem Rettungswagen in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Es wurden mehrere Polizeibeamte verletzt. Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen wurden entsprechend eingeleitet.

Mann entblößt sich vor Rentnerin - So wird er beschrieben

Eine 73-jährige Frau meldete sich am Wochenende bei der Altenburger Polizei und erstattete Anzeige. Nach Auskunft der Seniorin befand sich diese am Samstag gegen 12:45 Uhr auf dem Friedhof in der Altenburger Straße in Meuselwitz, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann näherte. Dabei entblößte sich der Unbekannte und zeigte sein Geschlechtsteil. Die 73-Jährige verließ daraufhin den Ort. Die Kripo Altenburg ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können. Beschreibung des Mannes: 40-50 Jahre, schlank, mittelgroß, wenig Haare auf dem Kopf, bekleidet mit brauner Jacke, ohne Brille, kein Bart.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden.

Halbes Kilo Drogen: LKA und Polizei nehmen mutmaßliche Drogendealer fest

Bei Ermittlungen der Polizei gemeinsamer mit dem LKA konnten am Freitag auf einem Baumarktparkplatz im Fünfminutenweg in Altenburg mehrere Personen festgenommen werden, die wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere dem Handel mit selbigen in nicht geringer Menge, im Visier der Ermittler lagen. Die Beamten stellten im Rahmen des Einsatzes mehr als 500 Gramm Crystal, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Datenträger sicher. Im Zusammenhang mit den Festnahmen wurde zudem eine Wohnung in Leipzig durchsucht. Gegen den 28-jährigen Haupttäter aus Syrien wurde schließlich Haftbefehl erlassen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt kam. Die Ermittlungen dauern weiter an.