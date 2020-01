Drei Millionen Euro investiert die VR-Bank Altenburger Land in den Bau eines Mehrgenerationshauses in Schmölln. Baubeginn ist im März 2020 in der Ziegelstraße. Bei der Vertragsunterzeichnung dabei waren die Bankvorstände Raik Romisch und Holger Schmidt sowie Bauunternehmer Gunter Schmiedel (v. l.).

Mehrgenerationenhaus wird in Schmöllner Ziegelstraße gebaut

In der Schmöllner Ziegelstraße entsteht ein modernes Mehrgenerationshaus. In dieser Woche unterzeichneten die Vorstände der VR-Bank Altenburger Land dafür den Bauvertrag mit Gunter Schmiedel, Inhaber der GMW Solidbau GmbH aus Glauchau, der mit der Errichtung des Hauses beauftragt worden ist. In den Neubau investiert das Finanzunternehmen drei Millionen Euro.

Nach der Errichtung eines energieautarken Einfamilienhauses in der Schmöllner Eichbergstraße plant die VR-Bank Altenburger Land mit dem Mehrgenerationshaus nun ein weiteres Projekt in der Sprottestadt. „Das Haus vereint in seiner Konzeption barrierearme Senioren- und großzügige Familienwohnungen“, so Vorstandschef Holger Schmidt. Insgesamt werden 1336 Quadratmeter Wohnfläche in vier Geschossen entstehen, woraus sich 18 Wohneinheiten ergeben. Das Objekt soll zur Jahresmitte 2021 bezugsbereit sein.

Bei der Vertragsunterzeichnung dabei war außerdem der zuständige Architekten Jürgen Singer aus Dresden.