Meine Meinung: An die Zukunft gedacht

Das Timing war denkbar ungünstig. Gleichzeitig mit der Sperrung des Bahnüberganges in Lohma war auch Nöbdenitz monatelang in zwei Teile gespalten. Nur war der Ersatzbau der Brücke über die Sprotte dringend notwendig und lange sorgfältig vorbereitet. Dass der Übergang in Lohma plötzlich gefährlich sein soll, kam für die Verantwortlichen unvorhergesehen und quasi über Nacht.