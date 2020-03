Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Bleiben Sie gesund!

Die neue Grußformel, auch in vielen Variationen verbreitet, lautet: „Bleiben Sie gesund!“ Erstaunlich gut und schnell haben sich die Menschen mit den Einschränkungen im Laufe von nur einer Woche arrangiert. Auch wenn es an einigen Ecken noch etwas klemmt, werden die Abstands- und Hygieneregeln im Allgemeinen respektiert. So es denn möglich ist, denn wenn Desinfektionsmittel, Atemmasken oder Einweghandschuhe nicht zu bekommen sind, nutzen die besten Vorschriften wenig.

Niemandem gefällt es, aber die Allermeisten dürften inzwischen die Notwendigkeit dieser einschneidenden Maßnahmen begriffen haben. Je besser diese eingehalten werden, desto eher ist der Spuk vorbei, vielleicht sogar schon an Ostern. Dass die Einschränkungen aber erst einmal Stück für Stück angezogen werden, dürfte nicht überraschen. Im Interesse von uns allen sollten sich möglichst alle daran halten. Die wirtschaftlichen Folgen werden enorm sein, aber dafür werden derzeit ja auch allerorten enorme Hilfspakete geschnürt. Wichtiger wäre aber, dass man das Gesundheitssystem dementsprechend umbaut, dass man für die nächste Krise besser gerüstet ist. Aktuell haben wir einen Gesundheitsminister, der seit über zehn Jahren nur die Wirtschaftlichkeit angestrebt hat. Das geht nicht mehr.