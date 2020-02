Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Blick in den ländlichen Raum

Die Idee des Engagement-Botschafters wird auf der entsprechenden Homepage wie folgt beschrieben: „Die Engagement Botschafter richten sich in ihrem Handeln an die breite Öffentlichkeit. Sie verstehen sich als Stellvertreter für gutes Engagement und zeigen exemplarisch, was Einzelne bewirken können“. Was Einzelne bewirken können – das ist vor allem auf dem Lande wichtig. Dort, wo es nicht an jeder Ecke eine Kneipe, eine Diskothek oder einen Jugendclub gibt. Wo kein Kino, Theater oder unzählige Vereine unterschiedlichster Art vorhanden sind. Dort, wo im wahrsten Sinne des Wortes der Hund begraben liegt, muss man sich engagieren.

Ein Dorf oder eine kleine Gemeinde ist nur so attraktiv, wie sie die Einwohner gestalten, sich einbringen im Dorfleben, was sie gemeinschaftlich auf die Beine stellen. Meist bedarf es eines Anführers, der alles in die Hand nimmt und die Geschicke lenkt. Gibt es diesen, dann funktioniert es meist auch.

Und genau solche Personen finden ihre Anerkennung im Engagement-Botschafter. Es sind Menschen, die nicht auf der Bühne der großen Öffentlichkeit zu Hause sind. Sie packen an. Marcel Greunke engagiert sich seit über 16 Jahren in verschiedensten Vereinen und hat eine Unmenge an Veranstaltungen ins Leben gerufen. Deshalb Chapeau! Glückwunsch zum Engagement-Botschafter 2020.