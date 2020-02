Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Es braucht die Jugend

Blauer Himmel, Sonnenschein, milde Temperaturen. Ob es wirklich an Traudel Petrus, Gast beim Schmöllner Heimat- und Verschönerungsverein am Sonnabend, lag, wie sie selber sagt, weiß man nicht. „Ich habe das Wetter bestellt“ lacht Traudel Petrus. Sie habe den richtigen Draht nach oben, spielt sie auf ihren Namen an.

Vier Vereinsmitglieder nahmen am Sonnabend die Gäste in Empfang und bei Kaffee und Kuchen, den es anlässlich des ersten Tag der offenen Tür gab, schwelgte man in Erinnerungen. Gefesselt blickte man auf den Bildschirm, über den alte und neue Bilder flimmerten. Und man freute sich, wenn man etwas wiedererkannte, eine Geschichte zu erzählen wusste und dass es in früheren Wintern Schnee gab, wie einige Schwarz-Weiß-Aufnahmen beweisen. Die Faszination der Vereinsmitglieder war spürbar. Sie leben für ihre Stadt. Bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt.

Der Verein, der schon seit fast einhundert Jahren besteht, ist auch auf neue, junge Leute angewiesen, die die Traditionen weiterführen. Das derzeit jüngste Mitglied ist 25 Jahre alt. Aber der Altersdurchschnitt bei den 54 Mitgliedern liegt bei 64 Jahren. Das älteste Mitglied ist stolze 84 Jahre. Bleibt zu hoffen, dass dies in unserer Schnelllebigkeit funktioniert, sich mehr junge Leute für ihre Stadt einsetzen und mitarbeiten.