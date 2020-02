Meine Meinung: Kampf um die Jugend

Die Zahl der Betriebe und Institutionen, die jährlich in der Schmöllner Regelschule „Am Eichberg“ um die Gunst der Jugendlichen buhlen, wird größer. Gestern waren es 58. Vor einem Jahr knapp 50. Und das die organisatorisch recht aufwendige Hausmesse jährlich stattfindet, ist ebenso Wunsch der Betriebe. Das verrät Schulleiterin Steffi Kersten, die eigentlich die Messe aller zwei Jahre organisieren wollte.

Für so manches Unternehmen schien es gestern schwer zu sein, an die Jugendlichen heranzukommen. Einige Stände waren in der ersten Stunde kaum gefragt. Vor allem die, wo es um harte Arbeit ging, wo man sich die Hände schmutzig macht. Da braucht es wahrscheinlich eher einen Entertainer am Stand, der es schafft, die Jugend zu fesseln und in den Bann zu ziehen. Oder man legt Gummibärchen und Kugelschreiber aus. Dann machen auch die halt, die sich wohl nur wegen der Pflicht in der Schule sehen ließen und den ausgegebenen Zettel abarbeiteten.

Es bleibt zu hoffen, dass hiesige Unternehmen genügend qualifizierten Nachwuchs eruieren können, um weiterhin unserer Region Bestand zu haben. Das Blatt hat sich gewendet, jetzt suchen die Unternehmen nach qualifizierten Kräften. Ein guter Schüler hat die Qual der Wahl.