Meine Meinung: Mit allen Pfunden wuchern

Dietzel Hydraulik beschäftigt an seinem Hauptsitz in Beerwalde knapp 400 Mitarbeiter. Fachkräfte für das ländlich geprägte Altenburger Land zu begeistern, ist allerdings schwierig. Weshalb der Betrieb seit vielen Jahren zu den stärksten Ausbildungsbetrieben im Landkreis gehört und seit geraumer Zeit ebenso emsig um Rückkehrer wirbt. David Jahn ist einer von diesen Rückkehrern.

Der Stolzenberger genoss zunächst sein Großstadtleben in Leipzig, seit gut fünf Jahren verwirklicht er bei Dietzel Hydraulik seine beruflichen Träume. Er und seine Familie sind wieder angekommen im Altenburger Land, weil das mit seinen so genannten weichen Standortfaktoren punkten kann. Günstige Baupreise fürs Eigenheim, überschaubare Gebühren für die Kinderbetreuung, ausreichend Kita-Plätze, ein reges Vereinsleben auf den Dörfern, der Arbeitsort in unmittelbarer Nähe. All das sind Pfunde, die heutzutage in die Waagschale gehören, wenn Unternehmen um Fachkräfte erfolgreich werben, Rückkehrer langfristig binden wollen. Denn es sind Argumente für einen Orts- und Arbeitsplatzwechsel, die bei jungen Menschen und Familien inzwischen mindestens ebenso hoch im Kurs stehen, wie gute Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung.