Jana Borath ist Redakteurin in der OTZ-Redaktion Schmölln.

Das Knopf- und Regionalmuseum ist in die Jahre gekommen. Die Dauerausstellung dort ist seit den 1990er Jahren zu sehen. Inzwischen hat der Zahn der Zeit an ihr genagt, neue Aspekte oder andere Perspektiven kann man ihr kaum noch abgewinnen. Es fehlen Platz, Lagerraum und Struktur, die Mängel reihen sich dicht an dicht. Die Analyse des Ist-Zustandes ist hart, aber realistisch.