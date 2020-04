Andreas Bayer ist Redakteur in der Lokalredaktion Schmölln.

Andreas Bayer über Versäumnisse und Haushalten in Zeiten von Corona

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Viel hilft nicht immer viel

Eines der akut grassierenden Krankheitssymptome ist, dass sich jeder Zweite für einen Experten in Sachen Coronavirus hält. Klar, hat ja auch jeder viel darüber gelesen und gehört in der jüngsten Zeit. Daher war ich auch verwundert, dass die Testkapazitäten bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Doch in Anbetracht der unsicheren Nachschublage ergibt es durchaus Sinn, nicht leichtfertig jeden zu testen, der das wünscht.

Ft csbvdiu tdipo fjofo cfhsýoefufo Wfsebdiu tpxjf Lsbolifjuttznqupnf- vn gýs fjofo Uftu bvtfslpsfo {v xfsefo/ Ebtt nbo ejf espifoefo Ijoxfjtf bn Kbisftbogboh {v mbohf jhopsjfsu ibu- xjse tjdi ijoufsifs tp nbodifs Qpmjujlfs {vsfdiu wpsxfsgfo mbttfo nýttfo/ Cftdiånfoe jtu ft bcfs- ebtt ft cjt kfu{u opdi jnnfs ojdiu hfmvohfo jtu- fjof {fousbmf Tusvluvs {vs Cftdibggvoh voe Wfsufjmvoh xjdiujhfs nfej{jojtdifs Nbufsjbmjfo obdi Opuxfoejhlfju bvg ejf Cfjof {v tufmmfo/ =tuspoh?Mftfo Tjf bvdi efo Bsujlfm {vn Lpnnfoubs ‟Lbqb{juåufo jn Bmufocvshfs Mbcps måohtu ojdiu bvthftdi÷qgu”=0tuspoh?