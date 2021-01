Meine Woche: Unruhige Zeiten im Altenburger Land

Die Woche im Altenburger Land endet mit einer ebenso beängstigenden wie traurigen Nachricht: Obwohl die Zahl der aktiven Coronafälle am Freitag um 82 auf 1199 gesunken ist, steigt der Inzidenz-Wert im Landkreis auf knapp 560. Zudem wurden im Herrenhaus des Pflegeheimes Hainichen zwölf Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Erst vor einer Woche begann im dortigen Haupthaus die Coronaschutz-Impfung, schöpfte man Hoffnung. Jetzt sind 21 Menschen in Isolation und weitestgehend ohne Kontakt.

Erst am Dienstag durfte ich erleben, wie Menschen eines jeden Alters aufblühen, wenn ihnen in diesen Tagen ein kleines Stück Normalität zurück gegeben wird. Das war am Bücherfenster der Schmöllner Stadt- und Kreisbibliothek. Die Freude über diesen Service in Coronazeiten war bei Bücherfreunden und Bibo-Fans schlicht überwältigend. Auch, weil sie sich nach langer Abstinenz mit frischem Lesestoff versorgen können. Aber vor allem, weil sie miteinander - wenn auch auf Abstand - ins persönliche Gespräch kommen dürfen.

Reden müssen die Schmöllner Stadtwerke jetzt ebenfalls: und zwar mit all jenen, die weitere Corona-Hilfspakete für Unternehmen schnüren, die seit November pandemiebedingt geschlossen haben. Beim ersten Lockdown im März 2020 fiel das Sport- und Freizeitbad Tatami durchs Raster. Dadurch ist das Ersparte weg, dafür belaufen sich die Umsatzeinbußen im zweiten Lockdown auf 100.000 Euro pro Monat. Die ausgehandelte Überbrückung für November und Dezember hilft zwar, gleicht den Verlust aber nicht aus. Und wieder ist aktuell unklar, ob jemand das Tatami als Einrichtung eines kommunalen Tochterbetriebes finanziell über die Durststrecke geleitet. Unterstützung sieht anders aus.

Angesichts von Coronapandemie und finanzieller Ungewissheit vielerorts mutet es da fast schon surreal an, wie sehr die Stadt Schmölln im Jahr der Bürgermeisterwahl 2021 am großen Rad drehen möchte. Knapp 15 Millionen Euro sollen investiert werden, so viel wie lange nicht. Bedacht werden laut des am Donnerstag beschlossenen Haushaltsplanes sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens sowie die Kernstadt und ein Großteil der Ortsteile.

Auf dem Papier sehen die Pläne gut aus und es wäre toll, wenn Schmölln sie umsetzen kann. Hoffentlich macht die Realität diesen ehrgeizigen Zielen der Kommune keinen Strich durch die Rechnung.